Perché il mio cane si gira dal verso opposto quando lo guardo?

Ti è mai capitato, con la visione periferica, di notare che il tuo cane ti sta fissando, ma quando poi ti giri verso di lui, Fido cambia direzione? Cosa significa questo comportamento? Perché il tuo cucciolotto non vuole saperne di guardarti negli occhi? Oggi scoprirai perché dovresti essere sollevato da questo atteggiamento “menefreghista”.

In genere, i cani evitano di fissare il proprietario per evitare il contatto visivo: nel linguaggio “canino”, fissare negli occhi significa sfida o minaccia. Ergo, girarsi è il principale modo in cui il povero Fido cerca di evitare potenziali conflitti.

Per noi umani, mantenere il contatto visivo è una forma di rispetto, quando si sta parlando, poiché dimostra interesse, coinvolgimento e attenzione nella conversazione; tuttavia, non vuol dire che sia lo stesso per i cani.

Se noti che il tuo cane fissa un altro cane o una persona negli occhi, è perché probabilmente ha intenzione di affermarsia un livello superiore della piramide gerarchica che ha maturato e compreso durante gli anni. Se noti, quando due cani si conoscono e sono, come diremmo noi, amici, essi interagiscono annusandosi e si toccano il naso, ma raramente si fissano negli occhi.

Insomma, spera che il tuo cane guardi sempre altrove, altrimenti potrebbero essere problemi! Invece, se questo sta osservando con una certa concentrazione un altro cane, e questo risponde, le probabilità di una lotta aumentano.

Ovviamente, ogni cane ha il suo carattere e, durante la crescita, questo si plasma a seconda dell’ambiente sociale e educazionale in cui è cresciuto; ma, ora che sai questa curiosità, faresti bene ad interrogarti sulle intenzioni di Fido!