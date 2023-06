Perché il cane mangia l'erba? Non è per il motivo che pensi

Cercare di decifrare il comportamento del migliore amico dell'uomo non è semplice, ma non è nemmeno impossibile. Il cane, infatti, viene studiato da molto tempo e nonostante ancora ci siano dei punti interrogativi, conosciamo bene le loro abitudini. Ad esempio, sapete perché il cane mangia l'erba? Molti pensano il motivo sbagliato!

Alcuni sondaggi mostrano che fino all'80% dei padroni nota che il proprio cane fa regolarmente "spuntini" su un manto erboso. Solitamente si pensa che la creatura mangi l'erba quando hanno mal di stomaco, ma uno studio con 12 cani che mangiavano il vegetale ogni giorno ha scoperto che c'erano pochi episodi di vomito.

Lo studio ha scoperto che se un cane ha un lieve disturbo gastrointestinale, a causa di qualcosa che gli è stato dato da mangiare, in realtà è meno probabile che mangi erba: quindi le creature non lo fanno per questo, sembra. La scoperta principale della ricerca è stata che, quando il cane non aveva ancora consumato il pasto quotidiano, era più probabile che mangiasse erba.

In breve, più era affamato fido, più è probabile che mangiasse la "verdura". Quindi, perché la mangiano? Potrebbe "solo" piacergli. La consistenza e il sapore offrono qualcosa di diverso da quello che mangiano di solito e inoltre strapparla dal terreno può essere soddisfacente per loro. Tuttavia, il problema è che molti di questi campi erbosi sono spesso ricoperti da erbicidi o pesticidi, che potrebbero far male all'animale.

Per questo è meglio fargli mangiare e farlo divertire con erba che conoscete, magari del vostro giardino. A proposito, ecco Bobi, il cane più vecchio del mondo.