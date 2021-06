Perché il tuo cane ti ruba il posto sul divano? Ecco i possibili motivi

Il comportamento dei nostri amici a quattro zampe molte volte può essere difficile da decifrare. Certo, alcuni gesti sono molto più facili di altri, ma nel complesso anche l'azione più "semplice" nasconde una grande spiegazione. Ad esempio, ti sei mai chiesto perché il tuo cane ti ruba il posto sul divano appena ti alzi?

Ci sono due teorie sulla questione. La prima è senza alcun dubbio la più rassicurante: il cane infatti, che ha ancora una mentalità da branco, si sente a sicuro sentendo l'odore del suo padrone e potrebbe anche voler "proteggere" la zona da possibili invasori indesiderati (come gli ospiti). Si tratta di una grande manifestazione di rispetto e di amore per il loro compagno umano.

Nei cani più ansiosi, invece, l'occupazione del posto è un modo per combattere l'ansia da separazione. Questo è particolarmente vero se l'amico a quattro zampe - quando il suo padrone non è in casa - si sente al sicuro in uno spazio che hai appena occupato. Altri cani, invece, occupano il posto del proprio padrone per affermare il loro dominio. Ciò succede in particolare quando ci sono altri cani in casa.

Come si fa a capire la differenza? Dipende dal comportamento dell'animale al vostro ritorno. I cani che sentivano solo la mancanza del loro proprietario probabilmente torneranno al loro posto quando tornerete nel divano. I cani territoriali, invece, potrebbero continuare a difendere (e occupare) la loro posizione sul comodo sedile.

