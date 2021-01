Ecco perché i cani hanno l'abitudine di seppellire le ossa e altri oggetti

I comportamenti degli animali possono sembrarci davvero strani, soprattutto di quelli che ormai fanno parte della vita di molti umani, come cani e gatti. Ad esempio, perché i migliori amici dell'uomo seppelliscono ossa e altre cose sottoterra? Il motivo è presto detto!

"Il motivo per cui un cane seppellisce qualcosa è per salvarlo per dopo", ha dichiarato a Live Science Teoti Anderson, addestratore di cani professionista e consulente comportamentale. "Quando non sai quando troverai il tuo prossimo pasto, ha senso nascondere gli avanzi". In poche parole, i cani stanno "mettendo nella loro dispensa" il cibo che potrebbe tornargli utile in futuro.

Questo è un comportamento comune in molte specie di uccelli e mammiferi. Ovviamente, tale metodo veniva utilizzato dapprima dai discendenti dei cani, i lupi. Quest'ultimi, infatti, nonostante consumino la loro preda sul posto, può capitare che decidano di seppellirla in nascondigli situati su aree abbastanza grandi.

Vi starete chiedendo: a che serve conservare il cibo quando a casa lo hanno sempre disponibile? È vero, ma ciò non significa che non possano farlo lo stesso, seguendo il loro istinto. Non è solo per conservare la loro pietanza preferita: secondo il comportamentista per cani Cesar Millan, seppellire qualcosa può essere il motivo con cui un cane tiene agli oggetti cari; può anche essere un modo per i cani annoiati di iniziare a giocare con il loro proprietario o un metodo per alleviare lo stress.

Ci sono, ovviamente, cani che amano seppellire le cose più di altri, come ad esempio i Terrier. Oltre alle ossa, che tipo di cose piace seppellire ai cani? "Di tutto" secondo Anderson. "Una volta conoscevo un cane che seppelliva le rocce. Non ho idea del perché queste rocce fossero così speciali, ma lo erano per lui."