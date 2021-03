Perché cani e gatti, a volte, si mettono improvvisamente a correre?

Decifrare il linguaggio animale non è per niente semplice, così gli scienziati hanno cercato di studiarlo negli anni. Ad esempio: per quale motivo i cani e i gatti improvvisamente si mettono a correre? La maggior parte delle volte senza una ragione apparente.

"Si stanno solo divertendo", afferma José Arce, presidente dell'American Veterinary Medical Association. Queste esplosioni di energia, tecnicamente chiamate periodi frenetici di attività casuale (FRAP), sono naturali e si vedono in molte specie di animali domestici e selvatici. I FRAP possono essere, così come dice il nome stesso, casuali.

Tuttavia, alcuni trigger sono comuni per i cani: come ad esempio quando vengono fatti uscire da una gabbia, perché hanno accumulato tanta energia durante il giorno, oppure quando il proprietario torna a casa dopo essere stato via. Un altro momento frequente per i FRAP è dopo un bagno, forse per liberare l'energia nervosa o l'eccitazione dal bagno, continua Arce.

I gatti, invece, sono differenti. I felini hanno maggiori probabilità di farlo al tramonto e all'alba perché è il momento in cui sono più attivi. Tendono anche a sperimentare i FRAP dopo la toelettatura e l'uso della lettiera; occasionalmente perfino quando c'è del cibo che loro apprezzano particolarmente. I gatti, comunque, tendono a correre per meno tempo rispetto ai cani.

Insomma, si tratta quindi di un comportamento normalissimo.