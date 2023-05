Perché i cani girano su se stessi prima di accuciarsi?

Per quale motivo Fido, prima di accucciarsi definitivamente, gira su se stesso più volte? Beh, purtroppo non esiste una risposta univoca a questa domanda; tuttavia, le teorie che giustificherebbero questo comportamento sono estremamente interessanti.

Una delle spiegazioni più accreditate vede ancora una volta protagonista il lignaggio dei cani: essi, in quanto discendenti dei lupi, avrebbero ereditato quei movimenti perché i loro antenati solevano creare un luogo confortevole per dormire. Insomma, erano soliti schiacciare l’erba e la neve che li circondavano per fare un letto caldo e morbido.

Un’altra teoria, invece, suggerisce che questo comportamento sia motivato dall’istinto di autodifesa: i cani girano su se stessi per osservare l’area circostante e verificare che non ci siano pericoli o minacce, un po’ come quando fanno i loro bisognini.

C’è chi crede, molto semplicemente, che quel andare avanti e indietro sia solo un modo per trovare la posizione giusta per dormire, proprio come facciamo noi nel letto. Questa ritualità sembra essere estremamente comune tra i cani di tutte le razze e perciò è riconosciuto come un comportamento naturale e innato.

Che sia per il loro passato da lupi selvatici o perché vogliono semplicemente stare comodi, è chiaro che quel comportamento sia fondamentale per il buon riposo: se ci fate caso, è proprio quando il cane vuole farsi un lungo sonno che ricorre a quel movimento ed è meno frequente per i sonnellini sporadici.