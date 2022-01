Perché i cani girano in tondo prima di fare la cacca? La risposta vi lascerà senza parole

I nostri amici a quattro zampe ci hanno abituato a comportamenti bizzarri e teneri, come l’attitudine dei cani a piegare la testa quando gli parliamo. Oggi analizzeremo un altro curioso fenomeno che li riguarda. Avete mai notato il vostro cane esibirsi in strane piroette prima di “liberarsi”? Qual è l'origine di tale comportamento?

Alla maggior parte degli esseri umani basta poco per abbandonarsi ad una rilassante e salutare evacuazione. C’è chi porta con sé lo smartphone per controllare le notifiche o giocare, mentre alcuni, i più nostalgici, optano ancora per le sempreverdi riviste, che spesso tendono a popolare i nostri bagni.

Per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe, invece, il discorso è leggermente diverso. A chi tra voi possiede un cane sarà ben familiare il classico rituale adoperato durante le passeggiate. Capita, infatti, che, passeggiando serenamente con il nostro cucciolo, potremmo vederlo improvvisamente girare in tondo ed esibirsi in magistrali piroette poco prima di rilasciare i suoi bisogni.

Ma questa tendenza dei cani ad effettuare rotazioni per accompagnare i movimenti intestinali a cosa è dovuta? Esiste una spiegazione dietro tale comportamento?

Ci sono alcune teorie in merito, più o meno conosciute. Alcune di queste affermano che si tratti di uno stratagemma adottato dai cani per appiattire l’erba e preparare il suolo al fine di creare un “angolo ameno” dove liberare l’intestino, magari scostando fastidiosi impedimenti nel luogo prescelto, come rami, foglie e simili.

Altre ipotesi associano il comportamento ad un atavico istinto di protezione, per monitorare i dintorni in cerca di predatori prima di esporsi ed essere vulnerabili ai pericoli in un momento così delicato.

Nel 2013, però, sulla rivista Frontiers in Zoology apparve un paper scientifico che attribuiva un'origine più complessa a un tale bizzarro comportamento. Secondo tale studio le giravolte compiute dal nostro cucciolo, poco prima di abbandonarsi ai movimenti intestinali, sembrerebbero avere una correlazione con il campo magnetico terrestre e, nello specifico, sarebbero un tentativo per calibrare la posizione del corpo a quest’ultimo. In relazione a tale attitudine uno studio aveva, infatti, già appurato la capacità dei cani di orientarsi utilizzando il campo magnetico terrestre.

Tale fenomeno, noto con il nome di magnetorecezione, è comune nel regno animale, soprattutto negli uccelli, che sfruttano i poli magnetici per orientarsi e viaggiare per lunghe distanze nel corso delle loro migrazioni. In questo caso, a differenza degli uccelli, i cani la sfrutterebbero per un fine altrettanto “nobile”, ovvero per costruire l’”evacuazione perfetta”.

Hynek Burda, zoologo e autore principale dello studio, insieme al suo team di ricerca, ha monitorato per due anni alcuni esemplari canini, valutandone comportamento e attitudini durante le evacuazioni. Dai dati è emerso che i cani apparivano preferire un’espulsione allineata lungo l’asse nord-sud in condizioni di campo magnetico stabile, mentre quando quest’ultimo subiva turbolenze tale direzionamento non era più presente. A questo punto i cani giravano in tondo senza scegliere una direzione specifica.

Secondo Burda, tale sensibilità al campo magnetico potrebbe aiutare gli esemplari canini a ricordare il punto esatto per marcare il territorio.