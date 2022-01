Perché i cani inseguono la coda? Le possibili ragioni, da entusiasmo a malessere

Dopo avere visto perché i gatti si mordono la coda, rispondiamo alla medesima domanda ma dal punto di vista degli altri, nostri amici a quattro zampe per eccellenza: perché i cani si inseguono la coda? Le ragioni non vi sorprenderanno molto, e sono quasi le stesse viste nel caso dei felini.

L’atto di inseguire la coda e morderla nel caso dei cani può essere dovuto alla stessa maniera da semplice entusiasmo: magari ha appena giocato con il suo padrone, ha fatto una bellissima passeggiata o si è divertito con altri cani. Per contenere la gioia, allora, può succedere che inizi a correre in tondo alla caccia della sua coda e, in questo caso, non c’è ragione per cui preoccuparsi.

Altra motivazione che non deve causare preoccupazione riguarda l’età del cane: più è piccolo, difatti, più è probabile che percepisca la coda come un oggetto estraneo in movimento con cui giocare. Per tale ragione, allora, può inseguirla fino a quando non percepirà il suo legame con il suo corpo.

Tra le cause negative, come nel caso dei gatti, possono esserci lo stress accumulato in giornata in seguito a eventi o attività che non sono di suo gradimento; o ancora, la presenza di zecche e pulci che causano prurito e dermatite non va sottovalutata. Ciò dovrebbe portare alla ripetizione continua di tale comportamento, dunque è necessario prestare attenzione al cane e alla frequenza con cui insegue la sua coda per cercare di morderla.

