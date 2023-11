Perché i cani si inseguono la coda? Il segreto che non conoscevi

L'inseguimento della propria coda è una cosa molto comune nei cani, soprattutto nei cuccioli. Questo comportamento può avere diverse spiegazioni; i giovani, per esempio, potrebbero non essere ancora consapevoli che la coda fa parte del loro corpo e quindi la inseguono per gioco.

Altre volte, l'inseguimento può essere un segnale di noia, specialmente se il cane trascorre molto tempo da solo. In questi casi, una soluzione semplice potrebbe essere giocare a palla o fare una passeggiata, attività che i cani preferiscono di gran lunga rispetto al girare in tondo dietro la propria coda.

Alcune razze, come i bull terrier e i pastori tedeschi, sono più inclini a sviluppare comportamenti compulsivi, tra cui quello discusso in questa sede. Questo può essere collegato a disturbi neurologici, come il disturbo compulsivo canino, simile al disturbo ossessivo-compulsivo negli umani. Inoltre, problemi fisici come lesioni alla coda, parassiti intestinali, ghiandole anali infiammate o allergie alimentari possono portare i cani a mordere o inseguire la propria coda.

Se il comportamento inizia improvvisamente, è consigliabile consultare un veterinario. Per prevenire o ridurre l'inseguimento della coda, è fondamentale impegnare il vostro amico a quattro zampe in attività che distolgano la sua attenzione da questo comportamento. L'addestramento e il gioco possono aiutare a soddisfare le esigenze mentali ed emotive del cane, riducendo così la probabilità che si dedichi a inseguire la propria coda.

Inoltre, insegnare al pet comportamenti incompatibili con l'inseguimento della coda, come sedersi o camminare al fianco del proprietario, può essere un metodo efficace per deviare l'attenzione da questo comportamento. A proposito, ecco qual è la razza più intelligente al mondo.