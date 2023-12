Perché i cani inseguono le macchine? Ce lo dice un'esperta

Anche tu hai (o vedi spesso) un cane che corre senza alcun freno inibitorio dietro le macchine? Ansia e preoccupazione sono normalissimi, ma cerchiamo di capire perché i nostri amati amici a 4 zampe fanno così e cosa possiamo fare per impedirlo.

"L'inseguimento è un comportamento istintivo per i cani", afferma Samantha Mountain a Mental Floss, un'addestratrice di cani professionista presso il Monkey Business Dog Training a Montreal, in Canada.

A quanto pare, dopo aver visto perché lo sguardo del cane ci conquista ogni volta, anche la razza gioca un ruolo fondamentale. I terrier e i border collie infatti, hanno un maggiore istinto di caccia.

"Un cane che insegue qualcosa, ha quello che viene chiamato un 'istinto predatorio'. Il movimento, in particolare tutto ciò che passa davanti a un cane ad alta velocità, scatenerà l'istinto predatorio", afferma Mountain. Ecco perché risulta fondamentale stroncare quel comportamento sul nascere. Ma come fare?

Esistono alcuni metodi di addestramento che risultano utili per frenare questo comportamento pericoloso. Prima di iniziare qualsiasi cosa, è opportuno ricordare l’importanza dell’esercizio fisico, poiché "un cane che non soddisfa le sue esigenze di esercizio quotidiano può avere energia extra da bruciare, quindi potrebbe inseguirlo", afferma Mountain.

Appurato ciò, si può letteralmente allenare il nostro peloso amico nel giardino di casa o nelle vie poco trafficate. Si può infatti esporre lentamente l’animale a oggetti in movimento, come persone o automobili.

Naturalmente risulta fondamentale tenere il cane al guinzaglio durante le passeggiate, utilizzando dei rinforzi positivi come dolcetti e carezze ogni volta in cui il cane rimane tranquillo. Per quanto infatti possiate pensare che la punizione sia utile, in realtà è in grado di sopprimere il comportamento per un po', ma non estingue definitivamente il comportamento.

Come alternativa, dopo aver deciso di non dare carne cruda al nostro cane, si potrebbe utilizzare un segnale uditivo per richiamare la sua attenzione. Bisogna infatti utilizzarlo non appena il nostro fedele amico è esposto a un fattore scatenante. Così facendo, dovrebbe teoricamente spostare l’attenzione sul padrone e non sullo stimolo!