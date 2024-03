Perché i cani ci leccano frequentemente? Conosciamoli meglio

La dottoressa Stefanie Taylor, veterinaria del Bullard Animal Hospital di Austell, in Georgia, afferma che i cani leccano i loro umani per diversi motivi. Scopriamo più da vicino quali sono!

I cani inseguono le macchine, ma sperimentano la vita attraverso i sensi dell'olfatto e del gusto. Insieme al naso, la lingua del cane lo aiuta a esplorare e comprendere il mondo. Quindi leccare le persone o gli oggetti, è decisamente paragonabile al modo in cui gli esseri umani imparano attraverso il tatto.

Inoltre, ai cani piace il sale e ciò potrebbe spiegare perché tendono a leccarci maggiormente dopo aver finito un allenamento o dopo aver applicato la lozione o altri prodotti per la cura del corpo.

Come se non bastasse, le femmine leccano continuamente i cuccioli per mantenerli puliti e questo, è anche il modo in cui si instaura un profondo rapporto genitoriale.

Il Kennel Club del Regno Unito, afferma che le leccate di un cane rilasciano dopamina ed endorfine nei loro nuovi cuccioli. Quindi tutto ciò, aiuta i cuccioli a sentirsi rilassati, calmi e felici. Di conseguenza, i nostri amati amici a quattro zampe potrebbero leccarci per "rievocare" queste sensazioni provate da cuccioli. Ma non è tutto.

Potrebbe anche essere il modo in cui il tuo cane attira la tua attenzione. Pensando un attimo alle risposte che mettiamo in atto quando veniamo leccati, è facile comprendere il meccanismo alla base. Se ogni volta noi rispondiamo con carezze, il cane se ne ricorda ed è probabile che ci leccherà di nuovo più tardi se vorrà ancora la nostra attenzione.

Infine, dopo aver scoperto perché i cani scodinzolano, non bisogna dimenticare come siano anche abbastanza intelligenti da capire i nostri stati emotivi. Uno studio del 2018 della Johns Hopkins University, ha scoperto che i cani non solo percepiscono ciò che provano i loro proprietari, ma tentano anche di fornire aiuto. Ciò potrebbe includere leccarti quando ti senti giù.

