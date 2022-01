Perché i cani mettono la testa fuori dai finestrini dell'auto? Il motivo non è scontato

Le abitudini dei nostri animali domestici sono sicuramente difficili da decifrare. Gli esperti ci provano, ma sicuramente non è semplice capire i motivi dietro alcune azioni... anche quelle più banali. Ad esempio, per quale motivo i cani mettono la testa fuori dai finestrini dell'auto? Il motivo non è così scontato come credete.

Secondo un certo numero di comportamentisti animali, l'attrazione principale quando i cani si affacciano dal finestrino della macchina non è per lo scenario che si trovano davanti o per la meravigliosa brezza che rinfresca i loro musi. Ciò che i cani cercano sono gli odori, poiché affacciati dal finestrino riescono a identificare una miriade di fragranze differenti (a proposito, sapete perché i cani ululano alle sirene?).

Le membrane olfattive umane (un grumo di tessuto che può essere trovato nel naso) - per farvi capire - hanno le stesse dimensioni di un francobollo e contengono circa 5 milioni di recettori olfattivi. Un cane ha una membrana olfattiva di dimensioni più vicine a quelle di un fazzoletto e più di 225 milioni di recettori.

Quando l'aria si muove sulla membrana olfattiva, le molecole si depositano sui recettori dell'odore e vengono riconosciute. Più aria scorre sulla membrana, più odori possono rilevare i cani. Questo è, in poche parole, il motivo principale. Certo, il cane viene anche attirato dal mondo in movimento che si trova fuori dall'auto e, soprattutto, lo aiuta a mantenerlo fresco durante l'estate.

