Perché i cani molto spesso hanno paura dell'aspirapolvere?

Chiunque abbia un cane e un aspirapolvere sa benissimo che i migliori amici dell'uomo potrebbero essere terrorizzati da questo oggetto. Ovviamente non è l'aspirapolvere in sé ad attrarre la paura dei cani, ma i forti rumori. Per questo stesso motivo molte di queste creature si spaventano dei fuochi d'artificio e dei temporali.

Tuttavia, gli aspirapolvere sfrecciano sul pavimento in modo irregolare e il cane potrebbe non rendersi conto che di quello che sta realmente succedendo. "L'improvvisa comparsa di un forte rumore e una forte vibrazione spaventerà la maggior parte dei cani. Il loro istinto è quello di allontanarsi prima che vengano mangiati", afferma l'esperta Diane Levitan.

Senza contare, inoltre, che l'oggetto solleva la polvere depositata e altre particelle con odori forti e potrebbero disturbare il sviluppato olfatto di queste creature. Semplicemente i cani vedono l'aspirapolvere come un possibile "aggressore" rumoroso e per giunta vicino al loro padrone, cosa che potrebbe far scatenare il loro il senso di protezione (ecco anche perché a volte abbaiano).

Il modo migliore per far abituare il cane all'aspirapolvere è quello di utilizzarlo spesso e creare un'associazione positiva che gli farà temere molto meno il "mostro"; ad esempio lanciando qualche biscottino al cane ogni volta che si utilizza l'aggeggio. Molto semplicemente, invece, si può optare per l'alternativa più facile: portare il cane in un'altra stanza.