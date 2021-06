Perché i cani piccoli sono così aggressivi? Ce lo spiega un esperto

I cani di piccola taglia - inferiori ai 9 chilogrammi - tendono a essere più aggressivi rispetto alle taglie più grandi. Uno studio del 2008 sulla rivista Applied Animal Behavior Science, che esaminato più di 30 razze di cani, ha scoperto effettivamente che non si tratta di una leggenda: i cani più piccoli sono più aggressivi, perché?

Secondo James Serpell, direttore del Center for the Interaction of Animals and Society presso la School of Veterinary Medicine dell'Università della Pennsylvania, le piccole dimensioni possono rendere i cani più timorosi e reagire il più delle volte per autodifesa. Poiché hanno più cose di cui aver paura, quindi, potrebbero reagire in questo modo per puro scopo difensivo.

Ci sono moltissime idee a riguardo. Ad esempio, la reattività dei cani di piccola taglia potrebbe essere il risultato del comportamento dei loro proprietari, che vista la loro stazza tendono a essere eccessivamente protettivi nei confronti, insegnandogli a non socializzare o insegnare loro come reagire correttamente a situazioni stressanti.

Questo tipo di aggressività, inoltre, potrebbe essere legata alla loro evoluzione. Nel corso dei millenni di selezione, gli umani potrebbero non essersi presi la briga di riprendere i comportamenti aggressivi dei cani di piccola taglia, semplicemente perché le conseguenze di un attacco non erano così importanti in confronto al morso di un cane di taglia grande.

"Se vieni attaccato da un chihuahua, ovviamente le conseguenze sono molto meno significative che se vieni attaccato da un alano o da un husky siberiano", continua Serpell. Gli esperti non hanno ancora studiato questo argomento nel dettaglio e, per quanto ne sappiamo, tutte le teorie potrebbero avere un ruolo. A proposito di queste creature: i cani sono i compagni più vecchi degli esseri umani, mentre recentemente è stata scoperta un'abilità che si pensava fosse limitata a noi.