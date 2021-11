Perché i cani piegano la testa quando gli parliamo? Il motivo è adorabile e stupefacente

A coloro che hanno un cane sarà capitato, durante il gioco, l’insegnamento di una nuova regola o semplicemente parlando al compagno canino, di notare l'attitudine a piegare la testa con aria curiosa e incerta. Questo comportamento, tipicamente associato a dubbio e confusione, secondo un recente studio, ha una motivazione adorabile e stupefacente.

Il team di ricerca ha effettuato una serie di studi su oltre 40 cani appartenenti a diverse razze. I test sottoposti ai pelosi volontari si basavano sul memorizzare i nomi di diversi oggetti, soprattutto giocattoli, e ricordare le informazioni apprese per prelevare gli stessi oggetti una volta ricevuto il comando.

Dei 40 esemplari sottoposti solo sette si sono rivelati “studenti modello” e appartenevano ad una razza canina già nota per la sviluppata intelligenza, ovvero i Border Collie. A proposito di specie intelligenti, uno studio ha scoperto i cani geniali.

Analizzando i test effettuati, i ricercatori hanno verificato che i sette Collie manifestavano tutti un comportamento affine. Tutti, infatti, inclinavano la testa molto più spesso degli altri esemplari di razze differenti, dopo aver ricevuto il comando.

Nello specifico, i dati riportano che i Collie hanno inclinato la testa il 43% delle volte, a differenza degli altri cani che hanno mostrato il comportamento solo per il 2% del totale.

Appare, dunque, evidente la correlazione causa-effetto in questo caso, come fa notare Shany Dror, ricercatore presso l'Università Eötvös Loránd, in Ungheria e coautore dello studio. "Sembra che ci sia una relazione tra il successo nel recuperare un giocattolo con un nome e frequenti inclinazioni della testa quando si sente il suo nome" afferma il ricercatore e, in merito alle ipotesi scaturite dai test, ha continuato "Ecco perché suggeriamo un'associazione tra l'inclinazione della testa e l'elaborazione di stimoli rilevanti e significativi".

Lo studio ha portato alla luce che il comportamento di inclinare la testa nei cani è legato al tentativo di analizzare e comprendere il significato della parola, e, una volta memorizzata, associarla a una rappresentazione visiva nei ricordi dell’animale. Per i ricercatori, inoltre, la direzione e soprattutto la coerenza dell’inclinazione del capo sarebbe un'ulteriore prova che il cane attua il comportamento nel momento in cui sta prestando una maggiore attenzione al compito richiesto, soprattutto quando si tratta di qualcosa di così complesso.

"Sappiamo che i cani possono facilmente imparare parole legate ad azioni, come "seduto" o "giù". Ma pochissimi cani possono imparare i nomi degli oggetti", afferma Dror, in relazione alla complessità del fenomeno .

Anche se i ricercatori dello studio hanno valutato e testato i Border Collie, questo talento per l'apprendimento e le capacità mnemoniche relative ai nomi degli oggetti non sono legati solo ed esclusivamente a questa razza.

E sapevate che i cani non vedono in bianco e nero?