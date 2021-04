Perché i cani sbadigliano? Ecco la stupefacente risposta della scienza

I tipici "segnali" che osserviamo negli esseri umani non significano necessariamente la stessa cosa anche negli animali... perfino nel cane. Quando il miglior amico dell'uomo sbadiglia, infatti, non significa che è pronto per un pisolino o si sta annoiando, si tratta di un comportamento diverso dall'idea generale che attribuiamo.

Quando il cane sbadiglia lo fa perché è stressato. Secondo l'American Kennel Club, un registro dei pedigree di cani di razza negli Stati Uniti, quando i nostri amici a quattro zampe attuano un gesto simile, si deve valutare la situazione in cui si trova l'animale.

La creatura potrebbe essere frustrato a causa dell'eccessivo addestramento per imparare un nuovo trucco o è ansioso a causa dei visitatori che sono presenti a casa vostra. Non solo per lo stress: i cani possono sbadigliare anche per "limitare" una sovrastimolazione, come la prospettiva di una passeggiata; insomma lo sbadiglio serve per aiutare i cani a regolare il loro umore.

Tuttavia, come sempre, occorre capire il momento in cui si ci trova: se ad esempio l'animale sbadiglia mentre state giocando o durante una sessione di allenamento, ha bisogno di un po' di pausa. Naturalmente se questo gesto è in prossimità di un pisolino, magari mentre sono nella cuccia o si sono appena alzati, non preoccupatevi... il cane ha solo sonno!

Se lo fa più volte in breve tempo, però, il vostro migliore amico a quattro zampe sta cercando di comunicarvi qualcosa.