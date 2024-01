Perché i cani scodinzolano? La colpa in realtà... è tutta nostra!

Un team di ricercatori internazionali direttamente dalle “nostre” Università di Torino e Sapienza di Roma, dall'Istituto Max Planck di psicolinguistica nei Paesi Bassi e dall'Università di Medicina Veterinaria di Vienna, hanno individuato alcune teorie sui nostri amici a quattro zampe. Vediamo lo studio pubblicato su Biology Letters.

Nonostante l’uomo abbia addomesticato il cane decine di migliaia di anni fa, ancora oggi permangono diversi misteri su alcuni comportamenti. Uno di questi? Semplice: lo scodinzolare. Dopo aver visto perché non dare assolutamente carne cruda al cane, scopriamo questa nuova curiosità.

Fino ad oggi, siamo ad esempio in grado di "decifrarne" alcune peculiarità: se la coda si muove prevalentemente a destra, l’animale sta provando delle emozioni positive come la vista del cibo o del padrone, mentre un movimento effettuato a sinistra indica emozioni prettamente negative. Ma come è nato e come si è evoluto questo comportamento? Esistono in realtà due correnti di pensiero in merito.

Alcuni ritengono infatti che sia stato l’uomo a selezionare (inconsapevolmente) durante il processo di addomesticamento, i cani che scodinzolavano più frequentemente. Tutto ciò sarebbe dimostrato da alcune ricerche che indicano la preferenza del nostro cervello per i movimenti ritmici.

Secondo un’altra teoria invece, potrebbe essere tutta una questione genetica. Sempre dopo una selezione iniziale avvenuta per docilità, l’anatomia della coda si sarebbe potuta modificare dopo i vari processi di addomesticamento, elicitando lo scodinzolio.

Ad ogni modo quindi, dopo aver capito perché i cani inseguono le macchine e considerando i circa 35.000 anni di addomesticamento, l’essere umano sembrerebbe essere il principale responsabile di questo peculiare comportamento dei nostri pelosi e fedeli amici.