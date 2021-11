Perché i cani seppelliscono le ossa? Il motivo richiama l'istinto primordiale del lupo

Dopo millenni di domesticazione e allevamento possiamo affermare con certezza che i cani sono i compagni più antichi degli esseri umani. Ormai sono abituati a vivere accanto all’uomo, supportandolo in una serie di mansioni e compiti. Spesso, però, mostrano comportamenti che non sappiamo spiegare come, ad esempio, seppellire le ossa.

"Il motivo per cui un cane seppellisce qualcosa è custodirlo per dopo" afferma Teoti Anderson, addestratore e consulente comportamentale cinofilo, e continuando "Non sapendo quando troverai il tuo prossimo pasto, ha senso nascondere gli avanzi". Seppellendo il cibo, il cane richiama il primordiale istinto dei lupi selvaggi che, non sapendo quando sarà disponibile una nuova fonte alimentare, seppelliscono gli avanzi per recuperarli e rifocillarsi in un secondo momento.

Tale comportamento non è esclusivo dei cani. Molte specie di mammiferi e uccelli, infatti, adottano il seppellimento come forma di stoccaggio del cibo e, tra questi, il più noto è proprio il lupo.

Tutti conosciamo le incredibili abilità di caccia di questi predatori, che in branco possono abbattere qualsiasi preda, consumandone i resti fino all’osso. Saltuariamente, però, tendono a seppellire gli “avanzi” di un pasto nel proprio territorio.

Lupi e canidi, infatti, sono conosciuti con il termine di “accaparratori sparsi”, ovvero di specie che tendono a nascondere i resti di un pasto in diverse zone dell’areale abitato. Questo comportamento è stato osservato persino nei cuccioli, i quali tendono a nascondere gli avanzi e spostarli per impedire ad altri cuccioli di cibarsene.

In quest’ottica, quindi, il cane non fa altro che portare alla luce un recondito istinto primitivo, pur non avendo la necessità di farlo. Nella società moderna, infatti, i cani non sperimentano la scarsità di cibo dei propri antenati, essendo nutriti dai padroni.

Secondo l’addestratore cinofilo Cesar Millan, questo istinto si è tramuto in una sorta di gioco per scaricare le energie accumulate e custodire gli oggetti, a cui il cane è affezionato, per utilizzarli in un secondo momento, andando a recuperarli quando è sovraeccitati o desideroso di utilizzarlo, grazie alle incredibili doti olfattive.

Considerando razze specifiche, come i terrier, Anderson suggerisce "I cani allevati specificamente per cacciare o inseguire le creature nelle loro tane spesso amano seppellire giocattoli, ossa e dolcetti" e continuando "Quindi, non è raro vedere un bassotto che seppellisce un osso sotto i cuscini del divano”.

Riguardo alle metodiche con cui i cani effettuano il seppellimento dei loro “tesori”, Anderson informa che alcuni cani nascondono cibo e oggetti per poi dissotterrarli dopo una settimana, altri li spostano in continuazione, mentre altri ancora non li recuperano più. In quest’ultimo caso non si tratta di una “dimenticanza”, ma di scarso interesse, perché i cani riescono a ritrovare gli oggetti grazie al loro sviluppatissimo olfatto.

Se siete interessati ai nostri fedeli amici a quattro zampe, sapevate perché i cani piegano la testa quando gli parliamo?