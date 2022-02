Perché i cani ululano? Può essere dovuto ad ansia da separazione o malessere fisico

Le curiosità sui nostri amici a quattro zampe sono innumerevoli: abbiamo già risposto alla domanda “perché i cani mangiano l’erba”, ma è solo una tra le tante che ci si può porre. Un’altra molto semplice quanto interessante è la seguente: perché i cani ululano? Le ragioni sono molteplici.

L’ululato in sé, per la razza canina, è una delle tante forme di comunicazione vocale utilizzate per parlare tra loro. Nel caso di un rapporto stretto con esseri umani, può essere anche un modo per attirare l'attenzione, annunciare la loro presenza. Qualche ululato ogni tanto non è ragione di preoccupazione per noi padroni, ma occhio al possibile eccesso.

In caso di ululato continuo o ripetuto, le ragioni potrebbero riguardare motivi di salute importanti: può capitare, infatti, che i cani ululino quando sono feriti o malati. O ancora, è probabile che il cane inizi a ululare nel momento in cui sente una separazione eccessiva dal padrone, ovvero soffra da ansia da separazione: in questo caso, l’ululare è spesso associato ad altri sintomi come distruzione di oggetti, movimenti rapidi o depressione.

Una delle ragioni più frequenti dell’ululato riguarda però le sirene: in precedenza abbiamo analizzato perché i cani ululano alle sirene, e le ragioni andrebbero ritrovate in un comportamento residuo dai loro antenati, oltre alla possibile confusione tra l’ululato di un loro simile e il suono di una sirena in movimento.

