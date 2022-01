Perché i cani ululano alle sirene? Il motivo potrebbe essere 'ereditario'

Lo sappiamo tutti: ai cani piace ululare alle sirene, che si tratti di un allarme o di un’ambulanza. Si tratta di un comportamento oggetto di studio da tempo, ma che ancora non trova una risposta definitiva della causa. Non mancano, tuttavia, alcune teorie pensate dagli esperti: dunque, perché i cani ululano alle sirene?

La credenza più comune anche agli occhi dei ricercatori è che ululare alle sirene sia un residuo ereditato dagli antenati. Il caso dei lupi è più famoso al pubblico, dato che vengono spesso ricordati proprio per l’iconico ululato come forma quasi principale di vocalizzazione. Come i lupi, pure i cani hanno un senso dell’udito particolarmente sviluppato e decisamente più acuto del nostro, ergo possono sentire e creare suoni a frequenze a noi accessibili. In altre parole, ai cani una sirena potrebbe semplicemente suonare come un altro loro simile che tenta di comunicare a distanza, a cui si risponde proprio con un altro ululato.

A prova di questa teoria gli esperti hanno notato che le razze canine strettamente imparentate con i lupi avrebbero maggiori probabilità di ululare alle sirene, seguite dai cani da caccia che sfruttano la vocalizzazione per comunicare con il branco o con il padrone.

Altrimenti, gli esperti credono che ululare alle sirene sia un modo per avvertire la famiglia umana di un potenziale pericolo nelle vicinanze rappresentato proprio dalla sirena. Per i cani tale suono potrebbe risultare sconosciuto, ovvero rappresentativo sia di una possibile minaccia, sia di qualcosa di innocuo. La convinzione della possibile minaccia verrebbe tuttavia rafforzata dall’allontanamento della sirena, portando il nostro amico a quattro zampe a pensare che stia fuggendo a causa dei suoi ululati e causando una reazione a catena con ululati ancora più forti e frequenti.

Viene esclusa, infine, la possibilità che la sirena rechi fastidio o dolore alle orecchie dei cani. A prova di questo basta osservare il comportamento del cane: nella maggior parte dei casi all’ululato non corrispondono altri segni di stress; pertanto, non c’è ragione per cui preoccuparsi di possibile malessere.

