Perché la cannabis fa venire fame? C'è una spiegazione scientifica

Oggi è il 20 aprile, conosciuto da chi consuma cannabis come '420'. Per chi non lo sapesse, l'origine non viene dal numero del giorno e del mese, anche se a primo impatto potrebbe sembrare. Ma affronteremo questo discorso in un altro momento. Quello che oggi interessa è spiegare perché viene fame quando si consuma marijuana.

Gli effetti della cannabis durano a lungo e questo è un dato di fatto. Ma quali sono? C'è chi è preso dalla paranoia, chi cade in un sonno piuttosto profondo e chi, tra le altre cose, ha fame. La "fame chimica" è un'espressione spesso usata per descrivere la voracità che si prova dopo l'uso di cannabis. Ma, etichettarla in questo modo è in realtà un pleonasmo, poiché tutti i processi fisiologici, inclusa la fame stessa, sono governati da reazioni chimiche.

Approfondendo, il THC (tetraidrocannabinolo), il componente psicoattivo della marijuana, gioca un ruolo chiave. Originariamente si pensava che sopprimesse l'attività neuronale nell'ipotalamo, la parte del cervello che regola la fame. Gli studi più recenti, tuttavia, hanno mostrato un quadro completamente diverso.

Sebbene la cannabis modifichi l’epigenoma umano, l'effetto legato alla fame ha un'origine differente. Nell'ipotalamo ci sono neuroni chiamati POMC o proormoni (precursori inattivi degli ormoni) che sono essenziali per bilanciare la sensazione della sazietà. Contrariamente alle ipotesi precedenti, il THC non riduce ma modifica l'attività di questi neuroni. Questo non conduce a una soppressione dell'appetito ma stimola la produzione di molecole che aumentano la voglia di mangiare.

Ecco spiegato l'assalto al frigorifero o la voglia irresistibile di piatti sostanziosi come una teglia di parmigiana di melanzane dopo aver fumato. Gli studi che hanno esplorato come il THC influisce sui circuiti neurali del comportamento alimentare aprono nuove prospettive per la ricerca. Potrebbero, per esempio, portare a nuove terapie per trattare disturbi alimentari come l'anoressia o l'obesità.

Occhio al consumo però: proprio la cannabis aumenterebbe le infezioni fungine!

