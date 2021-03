Perché il canone Rai è obbligatorio? Ecco quando non va pagato

"Perché il canone Rai è obbligatorio?" è la domanda che si fanno puntualmente in molti, e nonostante la disinformazione che circola sui gruppi di Whatsapp e sui social, è doveroso precisare che il Canone Rai non copre solo la TV.

La normativa vigente infatti prevede che il canone Rai sia dovuto da tutte quelle famiglie che posseggono apparecchi in grado di ricevere segnali radiotelevisivi.

Ciò vuol dire che il canone Rai non va pagato in caso di mancato possesso del televisore, se si dispone di una radio o se si sceglie di accedere ai programmi televisivi attraverso lo streaming (tablet, PC, smartphone o altro).

La tassa è dovuta anche se a casa si guardano i programmi televisivi tramite un TV collegato ad internet, dal momento che si è in possesso dell'apparecchiatura cardine dell'intera normativa.

Ci sono ovviamente anche dei casi specifici in cui è necessario pagare il Canone Rai, come nel caso dell'affitto di una casa arredata con televisore incorporato, o per i residenti all'estero che hanno una casa in Italia in cui è presente un televisore.

La Guardia Di Finanza, comunque, può effettuare dei controlli nel caso in cui si dichiari di non possedere un TV.

Ovviamente si aggiungono tutte le esenzioni sul Canone Rai di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine. E' disponibile anche il modulo per gli over 75.