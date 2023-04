Perché i capelli diventano grigi? Ora abbiamo una risposta

Finalmente in uno studio pubblicato sulla rivista Nature direttamente dalla New York University Grossman School of Medicine, potrebbe esserci la risposta ad un "mistero" che presto o tardi nella vita, affligge tutti noi: perché i capelli diventano grigi?

Che i nostri capelli siano pettinabili o meno, a quanto pare con l'avanzare dell'età diventano grigi per colpa di alcune cellule staminali che perdono la capacità di muoversi su e giù nei follicoli piliferi, condizione necessaria per maturare in melanociti e produrre il tanto desiderato pigmento.

Questo meccanismo definibile "a yo-yo" è stato scoperto per la prima volta nella pelle dei topi, ma con ogni probabilità potrebbe essere presente anche nell'uomo. Attraverso l’utilizzo di tecniche per la visualizzazione in 3D, oltre che a tecnologie per il sequenziamento dell'Rna, i ricercatori sono riusciti a studiare le cellule in tempo reale mentre invecchiavano e si muovevano tra le varie aree del follicolo pilifero.

I dati raccolti dimostrano chiaramente che col trascorrere del tempo, man mano che i capelli cadono e ricrescono, sempre più cellule staminali perdono la loro capacità di muoversi su e giù nel follicolo pilifero. Rimanendo letteralmente bloccate nella zona soprabulbare, non solo non maturano, ma non riescono neanche ad innescare quella cascata di eventi che le porta a trasformarsi in melanociti che producono in seguito il pigmento.

"Questi risultati suggeriscono che la motilità e la differenziazione reversibile delle cellule staminali dei melanociti sono fondamentali per mantenere i capelli sani e colorati", afferma la coordinatrice dello studio Mayumi Ito.

Anche se tiri i capelli senza accorgertene, il gruppo di ricerca ha dunque intenzione di sviluppare nuove strategie per tentare di ripristinare la motilità delle cellule con l’auspicio di riuscire a produrre nuovamente il pigmento, rallentando o annullando completamente la comparsa dei celebri "capelli grigi".