Perché capita che dopo aver fatto palestra si prende peso?

Hai appena iniziato un percorso di benessere, con un'alimentazione perfetta e un ottimo regime di allenamento. Arriva il tanto atteso "giorno della pesata" per vedere se hai perso peso e, con grande rammarico, ti accorgi che il peso sulla bilancia non è diminuito... anzi è aumentato. Cosa sta succedendo? Cosa hai sbagliato? Nulla, vediamo perché.

I fattori di questo aumento di peso sono molteplici. "Le persone non capiscono che fare esercizio è buono anche se stai ingrassando", ha dichiarato a LiveScience Corinne Caillaud, professoressa di attività fisica e salute digitale presso l'Università di Sydney, in Australia. Perché c'è stato un aumento di peso? L'esercizio aiuta sicuramente a compensare un assunzione superiore di cibo, ma si deve stare attenti a non mangiare troppo.

Supponendo che la tua dieta non sia cambiata, però, ci sono altre motivazioni del perché si sia preso peso. Allenandosi, si potrebbero sperimentare dei micro-strappi alle fibre muscolari che, quando vengono riparate, fanno guadagnare al corpo della nuova massa muscolare. É così, in poche parole, che si creano i muscoli (ed è anche il motivo per cui l'indomani dell'allenamento ci fa male la parte che abbiamo allenato il giorno prima).

Queste micro fratture possono avviare un processo infiammatorio nel corpo. "Questo significa gonfiore", ha dichiarato Caillaud; questo gonfiore può, a sua volta, portare a una ritenzione idrica extra, secondo quanto riporta la Cleveland Clinic. La ritenzione idrica, per chi non lo sapesse, è la tendenza del nostro organismo a trattenere liquidi.

"Questo, tuttavia, potrebbe non significare in realtà un aumento significativo del peso complessivo, perché non tutto il fluido proviene dalla ritenzione idrica", continua l'esperta. "Una parte di questo proviene da altre parti del corpo, ad esempio dal plasma nel flusso sanguigno". L'altra possibile spiegazione è un aumento della quantità di sangue nel corpo. "Quando fai esercizio aerobico, ad un certo punto, potrebbe esserci un aumento del volume del sangue, che è essenzialmente un aumento della capacità aerobica", afferma Caillaud. Ricordiamo, inoltre, che con l'allenamento in palestra ci potrebbe anche essere un aumento della massa muscolare.

Nessuno di questi componenti è significativo individualmente: "è sommando tutto che potresti iniziare a spiegare le cose", afferma infine l'esperta. "Le persone possono aumentare leggermente il peso corporeo dopo l'esercizio perché hanno aumentato il peso muscolare, il volume generale del sangue e così via". Ovviamente non abbandonate l'esercizio perché avete visto un aumento, si tratta di un "cambiamento positivo per aiutare a costruire muscoli sani e farli funzionare meglio in termini di metabolismo".