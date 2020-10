Perché capita di ridere quando si è nervosi? E perché a volte si trema?

Il nostro corpo funziona in modi che, certe volte, non riusciamo davvero a capire. Alcune reazioni ci possono sembrare esagerate o fuori luogo. Ad esempio, il mal d'auto sorge perché il nostro cervello crede di essere avvelenato. Perché, invece, le persone ridono quando sono nervose? Oppure, perché tremiamo quando siamo nervosi o spaventati?

Rispondiamo alla prima domanda. Quando si manifestano emozioni come le risate e il pianto, fondamentalmente stiamo segnalando agli altri ciò che stiamo provando. Tuttavia, a volte le nostre manifestazioni emotive possono mascherare semplicemente le nostre vere emozioni. Se abbiamo fatto qualcosa di imbarazzante, ad esempio, potremmo ridere per nascondere i nostri sentimenti di vergogna o timidezza.

La risata nervosa potrebbe anche essere un modo per aiutarci a regolare le nostre emozioni. Solitamente ci sentiamo più rilassati dopo una risata. Per questo motivo, farlo durante una situazione di nervosismo potrebbe essere una risposta del nostro cervello per aiutarci ad alleviare queste emozioni negative.

Perché, invece, tremiamo quando siamo nervosi o spaventati? Quando siamo ansiosi, una regione del cervello chiamata amigdala risponde alla minaccia aumentando la produzione di adrenalina; quest'ultima agisce direttamente sulle cellule recettrici nei muscoli per accelerare la velocità di contrazione delle fibre, che sono pronte per combattere o fuggire. Alti livelli di adrenalina, semplicemente, possono portare a delle contrazioni muscolari incontrollabili, facendoci tremare.