Perché capita di sentirsi attratti dal partner del proprio migliore amico?

In alcuni momenti della vita, potreste aver provato un'attrazione "particolare" verso la ragazza di un vostro caro amico, quasi come se comprendeste troppo bene le ragioni dell'attrazione dell'amico. Se vi siete trovati in questa situazione, non siete i soli. Questo fenomeno è noto come "desiderio mimetico".

Termine coniato dal filosofo e teorico letterario francese René Girard, quest'ultimo ha sviluppato questa teoria basandosi sulla sua personale esperienza di "desiderio secondo un altro". La sua tesi sostiene che qualsiasi cosa desiderata da un'altra persona diventa immediatamente più desiderabile, quasi come se "prendessimo in prestito" il desiderio l'uno dall'altro.

Questo concetto di imitazione, chiamato "mimesi", si trasforma in "desiderio mimetico" quando una persona decide di volere ciò che un'altra persona ha. Girard ha scritto che coloro che emulano i desideri degli altri si assicurano vite di continua lotta e rivalità con coloro che al contempo odiano e ammirano (a proposito, c'è un periodo della vita dove siamo più felici?).

Una ricerca più recente ha rafforzato la teoria in questione, suggerendo che ciò che guardiamo è più probabile che venga osservato anche da altri e che venga percepito in modo positivo da questi osservatori. Un esempio famoso di desiderio mimetico riguarda la relazione tra Eric Clapton e Pattie Boyd, moglie del suo migliore amico e membro dei Beatles, George Harrison.

Clapton era ossessionato da Boyd e la sua canzone "Layla" esprimeva tale bramosia. Pattie ha lasciato Harrison per Clapton, ma alla fine della loro relazione, ha attribuito il desiderio di Clapton per lei al fatto che lui volesse ciò che il suo amico aveva. Il desiderio mimetico non riguarda solo le relazioni romantiche. Può manifestarsi in molte aree della nostra vita, dalle relazioni alle scelte di carriera.

Tuttavia, è essenziale riconoscere questi sentimenti e riflettere su di essi parlandone con un professionista: uno psicologo o psichiatra.