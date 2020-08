Perché capita di svegliarci prima del suono della sveglia? La risposta

Quante volte vi è capitato di mettere la sveglia per una certa ora per poi svegliarsi prima? In questo caso si ci trova in un limbo: tornare a dormire nonostante manchi poco al suono della sveglia o alzarsi e perdere quei preziosi minuti minuziosamente calcolati?

Noi tutti abbiamo una sorta di "orologio interno" nel nostro corpo, governato dal ritmo circadiano che governa il nostro ciclo sonno-veglia. Funziona in "background" controllando la pressione sanguigna, la temperatura corporea e il senso del tempo che determina quanto si è assonati o vigili. Questo ritmo viene anche influenzato da fattori esterni.

Ad esempio di notte, quando fa buio, i nostri occhi inviano un segnale all'ipotalamo - la parte del cervello che determina i nostri livelli di energia e ci aiuta a mantenere i ritmi circadiani. Il nostro cervello risponde di conseguenza: inviando un segnale al corpo per rilasciare melatonina, che ci fa sentire più stanchi.

Non è per tutti uguali: se si è una persona notturna, il ritmo circadiano sarà diverso dalle persone mattutine. Il nostro orologio biologico funziona meglio quando ha una routine. Se si va a letto alla stessa ora ogni sera, si abitua alla quantità di sonno a disposizione, sapendo anche quando svegliarsi la mattina. Il ciclo del sonno è in parte regolato dalla proteina PER, i cui livelli aumentano e diminuiscono ogni giorno. Quando i livelli di PER diminuiscono (di notte) la frequenza cardiaca rallenta, la pressione sanguigna scende e i pensieri iniziano a diventare più confusi.

Con una routine sonno-veglia costante, svegliandosi alla stessa ora ogni giorno, il corpo inizia ad aumentare i suoi livelli di PER, inclusa la pressione sanguigna e la temperatura corporea, oltre a rilasciare ormoni come il cortisolo che aiutano ad affrontare lo stress, circa un'ora prima del risveglio. Per questo motivo, infatti, la sveglia non fa altro che complicare le cose, poiché il nostro corpo non ha bisogno di qualcuno che lo aiuti ad andare giù dal letto, ma vuole arrivarci con calma e seguendo il suo ritmo.

A volte questo significa che il nostro corpo è così ben allenato che sa esattamente quando svegliarsi... perfino prima della sveglia! Tuttavia, se si decide di premere il pulsante "posticipa" e si continua a dormire, si annulla tutto il buon lavoro fatto dal nostro corpo: poiché si mescolano gli ormoni che aiutano ad addormentarti con quelli che aiutano a svegliarti, finendo per sentirsi peggio al risveglio. In sostanza, è importante creare un buon ciclo di sonno-sveglia che duri nel tempo.

Dormire tanto è bello, ma farlo per troppo tempo - anche una sola mattina - può far confondere il nostro orologio biologico.