Perché i cappelli invernali hanno i Pompon? C'è un motivo molto particolare

Tutti conosciamo il tipico berretto invernale con il pompon. Di diverse dimensioni e colori, da tempo ci protegge contro il vento e il freddo. Ma a cosa serve e da dove nasce il pompon? Anche se al giorno d'oggi potrebbe trattarsi di un semplice accessorio alla moda, in passato aveva una funzione specifica.

La storia del pompon è in realtà abbastanza antica ed intricata. Il nome, che può essere scritto in vari modi (pom-pom o pon-pon), sembra avere origine dalla parola francese pompon, termine che tradotto può indicare "una piccola palla di tessuto". Gli storici fanno risalire la comparsa dei primi pompon sui cappelli intorno al 790 a.C. in Scandinavia, nell'era dei Vichinghi.

Nel 1904 fu infatti ritrovata, in una fattoria in Svezia, una statuetta di Freyr, divinità Norrena della pace e della fertilità. La statuetta in questione era rappresentata con indosso un elmo con un pompon, così come veniva effettivamente descritta la divinità nella mitologia. Al contrario degli elmi con le corna (mai indossati dai vichinghi), sembra dunque che i cappelli con pompon siano stati indossati dagli uomini fin dai tempi antichi.

Ma il punto di svolta che ha poi portato questo cappello ad essere un indumento così comune lo dobbiamo ai marinai francesi, in epoca più recente. Essi non lo indossavano solo come accessorio invernale alla moda, ma aveva bensì una funzione pratica. La palla di tessuto in cima ai cappelli serviva infatti per attutire gli urti della testa dei marinai contro il soffitto delle navi, quando le acque erano più movimentate.

L'utilità del pompon sul cappello lo portò ad essere un accessorio frequente fra i marinai, ottenendo in seguito una crescente popolarità fra la gente comune, anche grazie al basso costo e alla semplicità di adornare gli indumenti.

Anche voi indossate il cappello con il pompon d'inverno? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, parlando di curiosità storiche, sapevate perché la bandiera bianca ha iniziato ad essere un segnale di resa?