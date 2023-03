Perché ci sono carceri che fanno radere la testa ai detenuti?

Non è raro vedere dei galeotti con la testa rasata all'interno di un carcere. Si tratta di una pratica comune per alcuni ma non per tutti i sistemi carcerari, ma per quale motivo viene attuata questa pratica? I motivi sono tanti.

Prima di tutto, la testa viene rasata per motivi igienici, ma anche per aiutare i galeotti a prepararsi alla realtà psicologica ed emotiva della loro vita all'interno della prigione. In molte aree è persino richiesto dalla legge; i capelli sono un simbolo importante per le persone e la loro rimozione viene attuata anche come motivo di "punizione".

Questa è una pratica per forzare il conformismo, cancellando l'individualità che le persone evocano attraverso le acconciature, nonché l'inizio di anni di "regole arbitrarie e coercitive" all'interno della struttura carceraria. Negli Stati Uniti nessuna legge federale impone la pratica, ma sono le prigioni statali che stabiliscono le proprie regole.

Inoltre, i capelli vengono rasati perché in ambienti carcerari ristretti le teste rasate aiutano a prevenire la diffusione dei pidocchi e riducono altri problemi di igiene. Non solo: oggetti illeciti come droghe e armi possono anche essere nascosti nei capelli e nelle barbe (che si è evoluta per contrastare i pugni), e un'acconciatura particolare o peli sul viso possono fornire alle persone un mezzo facile per cambiare il loro aspetto in caso di fuga.

A proposito, sapete che evadere dal carcere non è un reato per molti paesi europei?