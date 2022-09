Perché Cardano non può fare burn? La risposta di Charles Hoskinson

Ultimamente si è molto parlato della blockchain ideata da Charles Hoskinson, in virtù di una curiosa teoria secondo cui Cardano può raggiungere la scarsità digitale. In questo contesto, sono state molto interessanti alcune dichiarazioni dello stesso Hoskinson sulla pratica del burn.

Incalzato più volte dagli utenti, il fondatore della rete ha più volte spiegato che non sarebbe possibile effettuare burn su Cardano, incontrando talvolta anche la contrarietà dei possessori e degli appassionati di tecnologia blockchain.

Tuttavia, nelle ultime ore Hoskinson ha voluto chiudere la questione una volta per tutte, sottolineando in un certo senso l'ovvio attraverso un tweet in cui ha spiegato che "non ci sono riserve magiche di ADA in giro qua e là. Tutti gli ADA sono in mano ai possessori, persone reali, e bruciarli significherebbe sottrarglieli".

Insomma, una questione concettuale a cui molti, invece, risponderebbero spiegando che perdere qualcosa per far aumentare di valore il resto non sarebbe propriamente rubare, ma comunque non ci sono garanzie di un reale aumento di valore in seguito a pratiche di questo tipo.

Ricordiamo che a livello tecnologico Cardano rappresenta una delle blockchain più affidabili sulla piazza, seppur non tra le più rapide. Proprio su questo aspetto si soffermerà la Foundation nel prossimo upgrade, di cui si è tanto parlato negli ultimi mesi. Ma non temete: l'aggiornamento Vasil per Cardano è molto vicino.