L'invecchiamento della carne (frollatura) è un processo ampiamente riconosciuto per migliorare il sapore e la consistenza della materia prima. Per quale motivo, però, una bistecca che è stata lasciata a "maturare" per un mese è sicura da mangiare? E, soprattutto, perché ha un sapore migliore?

Questo processo, noto come invecchiamento a secco, è un'antica pratica che permette alla carne di ammorbidirsi naturalmente, senza l'uso di sostanze chimiche o conservanti. Quest'ultima viene riposta in un ambiente controllato con specifiche condizioni di temperatura, umidità e circolazione dell'aria.

Durante questo periodo, l'umidità inizia a perdersi e gli enzimi presenti nella carne iniziano a scomporla.

Questo processo di "decomposizione parziale" la rende più tenera e, poiché l'umidità viene eliminata, il sapore si concentra, dando alla bistecca un gusto più intenso che molti apprezzano e per il quale sono disposti a pagarla anche di più (anche se è probabile che nessuno la mangi più entro il 2035). Non solo: l'interazione di microbi e funghi con la carne esposta all'aria può anche modificare il suo sapore.

La delizia invecchiata ha tipicamente una crosta nera caratteristica all'esterno, mentre l'interno rimane rosso e morbido. Attenzione a non confondervi: non si tratta di un processo che può essere effettuato in modo casuale. La frollatura richiede un controllo accurato dell'umidità per prevenire l'esposizione della carne a troppa umidità, mentre il controllo della temperatura impedisce la proliferazione di batteri.

Chissà se si potrà fare anche con la carne creata in laboratorio.