Perché le carote sono arancioni? La risposta non è affatto scontata

Come diceva Vincent Van Gogh, "Le leggi dei colori sono inesprimibilmente belle, proprio perché non sono dovute al caso.” Ed infatti non è affatto un caso se le carote sono arancioni, come dimostrano i risultati di un nuovo interessante studio pubblicato sulle pagine di Nature Plants, che fanno luce su una dinamica alquanto insolita.

La nuova ricerca, effettuata dagli esperti della North Carolina State University e dai colleghi dell'Università del Wisconsin-Madison, ha esaminato i modelli genetici di oltre 600 tipi di carote, rivelando come siano necessari tre geni specifici per conferire alle carote il tipico colore arancione. Sorprendentemente, però, questi geni devono avere tutti una caratteristica fondamentale: devono essere recessivi (e quindi disattivati).

Il Prof. Massimo Iorizzo, professore associato di scienze orticole presso il Plants for Human Health Institute della North Carolina State University, ha spiegato: "Normalmente, per svolgere alcune funzioni, è necessario che i geni siano attivati. Nel caso della carota, però, i geni che regolano i carotenoidi arancioni, devono essere disattivati."

D'altronde le carote, in particolare quelle arancioni, contengono elevate quantità di questi carotenoidi, precursori della vitamina A, che possono aiutare a ridurre il rischio di malattie come quelle a carico dell'apparato visivo ed in particolare, la carota arancione, ne è la fonte vegetale più abbondante.

Nel loro nuovo studio, i ricercatori hanno eseguito le cosiddette analisi selettive, ovvero analisi strutturali tra cinque diversi gruppi di carote per trovare aree del genoma che sono fortemente selezionate in determinati gruppi.

Da questo primo lavoro hanno scoperto che molti geni coinvolti nella fioritura erano in fase di selezione, soprattutto per ritardarne il processo. La fioritura, infatti, fa sì che il fittone, la radice commestibile che consumiamo, diventi legnoso e non più commestibile.

"Abbiamo trovato molti geni coinvolti nella regolazione della fioritura che sono stati selezionati in più popolazioni di carota arancione, probabilmente in grado di adattarsi alle diverse regioni geografiche", ha affermato il Prof. Iorizzo.

"La nostra ricerca ha sostanzialmente ricostruito la cronologia di quando è stata selezionata la carota arancione, che potrebbe essere il risultato di incroci di carota bianca e gialla, poiché queste sono alla base dell'albero filogenetico di quella arancione", ha aggiunto.

A proposito di questo colorato ortaggio, vi siete mai chiesti se i conigli amano davvero mangiare carote? Di sicuro le carote non sono arancioni per la famiglia reale olandese, o forse si?