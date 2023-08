Perché la carta quando è bagnata si strappa così facilmente?

La carta è un materiale quotidiano che usiamo per scrivere, stampare e persino per asciugarci le mani. Ma chi di noi non ha mai versato accidentalmente un bicchiere d'acqua su un foglio di carta, trasformandolo in un ammasso fragile e strappabile? Bene, la scienza ha finalmente una risposta al motivo di ciò.

Charlotte Scott-Parker, specialista di ricerca e sviluppo presso la James Cropper Paper Mill nel Regno Unito, ci spiega che tutto ruota attorno alla struttura chimica della carta, composta principalmente da fibre di cellulosa intrecciate tra loro. Queste fibre sono unite da legami idrogeno, quegli stessi legami che sono fondamentali per l'esistenza della vita stessa.

Quando la carta si bagna, l'acqua, che è ricca di legami idrogeno, interferisce con questi legami, rendendo le fibre di cellulosa più facili da separare e, quindi, la carta più facile da strappare (perché capita invece di tagliarci con essa?). Marko Kolari, un ricercatore presso Kemira, un'azienda chimica finlandese specializzata nella produzione di carta, aggiunge un ulteriore livello di complessità: non tutta la carta è uguale.

Diversi tipi di carta reagiscono in modo diverso all'acqua a causa degli additivi utilizzati durante il processo di produzione. Ad esempio, la carta per imballaggio viene rinforzata con amido di patate per aumentarne la resistenza, ma anche questo trattamento non è immune agli effetti dannosi dell'umidità. Quindi, adesso ci penserete due volte portato dell'acqua vicino a dei fogli.

A proposito, ma le cannucce di carta sono davvero più sostenibili?