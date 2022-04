Perché i cavi e gli accessori Apple costano così tanto? Questo teardown ce lo spiega

Accanto alla presentazione di Mac Studio dello scorso 8 marzo, Apple ha lanciato, benché piuttosto in sordina, anche i primi cavi con tecnologia Thunderbolt 4. Dotati di un'impressionante velocità di trasferimento di 40 Gb/s, gli accessori si sono fatti notare tra gli addetti ai lavori perlopiù per il loro prezzo apparentemente spropositato, pari a 129 Dollari.

Certo, un prezzo di 129 Dollari per un cavo di 1,8 metri potrebbe sembrare elevato a prescindere dalle sue specifiche tecniche, ma un teardown firmato da ChargerLAB e riportato da 9to5Mac sembra fare luce sul motivo del costo del nuovo cavo Thunderbolt 4 di Apple e, più in generale, di tutti gli accessori dell'azienda.

Stando a quanto emerge dal video di ChargerLAB, che trovate riportato in cima a questa notizia, il cavo Thunderbolt 4 ha un design intrecciato che lo rende più resistente e durevole degli accessori dei produttori terze parti. Inoltre, pare che il cavo, che ha un diametro di soli 5 mm, nasconda dei dettagli piuttosto interessanti, che spiegano anche come questo possa garantire un trasferimento dati a 40 Gb/s e una ricarica rapida fino a 100 W.

Nello specifico, quello di Apple è un cavo coassiale composto da 19 fili diversi, intrecciati e protetti da uno strato esterno che garantisce la resistenza all'acqua e alla polvere. Inoltre, al di sotto di questo strato esterno si trova anche un'altra protezione composta da un elastomero termoplastico (o TPE) e da un sottile foglio di alluminio che garantisce la schermatura dei fili dalle interferenze esterne.

Non è però finita qui, perché solo cinque dei 19 fili intrecciati vengono utilizzati per il trasferimento di energia, mentre gli altri sono funzionali al trasferimento dati. Tutti i cavi inclusi nell'accessorio sono poi realizzati con argento e rame puri. Due dei fili, inoltre, sono dedicati alla retrocompatibilità del prodotto, che supporta infatti anche le connessioni via Thunderbolt 3 e USB.

Infine, anche i connettori sono dei piccoli capolavori di ingegneria: ciascuno, infatti, contiene un chip realizzato da Intel che gestisce le connessioni Thunderbolt e il trasferimento dei dati. Infine, ogni connettore presenta 24 pin ricoperti di oro.

Insomma, quello che sembra essere un semplice cavo comprende in realtà una ricerca e una qualità realizzativa maniacali, che agli occhi della casa di Cupertino dovrebbero giustificarne il prezzo decisamente elevato. Certo, spendere più di 100 Euro per un cavo è una cosa che pochi, specie tra i consumatori "casalinghi", farebbero, ma l'investimento potrebbe rivelarsi decisamente più redditizio per i professionisti che lavorano costantemente con Mac Studio e Studio Display. Intanto, comunque, Apple potrebbe lanciare un caricatore USB-C con due porte di ricarica: a questo punto, però, siamo curiosi di sapere quale sarà il prezzo di vendita dell'accessorio.