Ma perché celebriamo la Festa dei Lavoratori il 1° Maggio?

Se non hai la minima idea perché ieri, 1° maggio, hai celebrato la Festa dei Lavoratori oggi arriviamo in tuo soccorso. Siffatta ricorrenza nasce da un tragico evento, noto come “Massacro di Haymarket”, avvenuto a Chicago nel lontano 4 maggio 1886.

Quel dì, un gruppo di lavoratori stava scioperando per chiedere una diminuzione dell’orario di lavoro a otto ore al giorno; tuttavia, molti furono feriti e altri ci lasciarono la pelle nello scontro contro il Chicago Police Department.

L’obiettivo “otto ore al giorno” era già nel mirino dei manifestanti dagli anni ’30 del XIX secolo, ma solo con il triste avvenimento del 1886 la missione assunse connotati internazionali. Ad esempio, nel 1889, a Parigi si decise di istituire una giornata in onore di coloro che hanno lottato per l’ottenimento di un diritto che ancora oggi (non senza qualche difficoltà) sopravvive e diamo per scontato.

L’idea fu presto condivisa da altri paesi e anche il giovanissimo governo italiano si accodò all’Europa: nel 1901, si decise di istituire ufficialmente il 1° maggio come Festa dei Lavoratori, sulla falsariga della Francia. Insomma, siffatta ricorrenza è ormai un must all’interno dei calendari festivi delle nazioni dell’Occidente e la si celebra spesso e volentieri come una giornata di riposo e riflessione.