Perché il nostro cervello non riesce a vedere tutti i 12 punti di questa illusione ottica?

Potrebbero sembrare quasi "magia" o delle sofisticate immagini create con qualche software particolare, ma la maggior parte delle illusioni ottiche sono solamente frutto - come dice la parola stessa - di illusioni che ingannano l'apparato visivo umano, facendogli percepire qualcosa che nella realtà si presenta diversamente.

Un esempio è dato dalla famosa griglia di Hermann, descritta per la prima volta da Ludimar Hermann nel 1870. In un modo semplicissimo, la griglia in questione (che potrete trovare in calce all'articolo) è costituita da un reticolo di linee bianche spesse. All'intersezione di queste linee bianche appaiono delle aree grigie che in realtà non esistono.

Non sappiamo esattamente perché si verifichi questo effetto, afferma Susana Martinez-Conde, neuroscienziata presso il Downstate Medical Center della State University di New York. Una dimostrazione della nostra poca conoscenza dei meccanismi della nostra materia grigia. Esiste una teoria per spiegare il fenomeno: l'intensità di un punto percepita dall'occhio non è semplicemente quella percepita da un singolo neurone, ma è il risultato dell'interazione di un gruppo di recettori che costituiscono il campo recettivo. Il nucleo del centro recettivo ha valore eccitatorio sul segnale prodotto, mentre i recettori circostanti hanno attività inibitoria.

Questo fenomeno, detto semplicemente, fa "apparire" un punto solido quando lo guardiamo, ma diventa invisibile se visto con uno sguardo laterale. Quando i nostri occhi osservano la griglia di Hermann, i punti neri si muovono dentro e fuori dal nostro campo visivo, dandoci l'illusione che l'immagine stia cambiando, ma non è così.