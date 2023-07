Ecco perché i cetacei finiscono per spiaggiarsi

I cetacei sono animali estremamente affascinanti e intelligenti. Tuttavia, spesso vediamo video o foto di questi imponenti creature arenate sulle coste. Questo comportamento, all’apparenza inspiegabile, ha in realtà cause complesse.

Potenzialmente, un cetaceo può finire a spiaggiarsi per tanti motivi. Gli animali più anziani o malati, ad esempio, possono essere avere difficoltà a tenere il passo con il loro branco e, una volta stremati, vengono trascinati sulla spiaggia dalla corrente. A volte, i cetacei possono rimanere arenati semplicemente perché si spingono troppo vicino alla costa durante la caccia oppure viceversa, mentre fuggono da un predatore. Un caso particolarmente drammatico si verifica quando una femmina si reca in una baia riparata per partorire, rimanendo però spiaggiata al sopraggiungere della bassa marea.

Sebbene tutti questi processi possano accadere naturalmente, le attività umane tendono a favorirli. Ad esempio, la pesca eccessiva costringe questi animali ad avventurarsi vicino alle spiagge. Il rumore sottomarino provocato dalle navi può invece danneggiare il sistema di ecolocalizzazione di questi animali, facendoli smarrire. Anche l'inquinamento del mare ha un ruolo importante nel provocare lo spiaggiamento dei cetacei: l’ingestione di rifiuti può provocare l’occlusione del sistema digerente di questi animali che, deperite, finiscono sulle spiagge.

Indipendentemente dalla causa, un singolo individuo arenato e ancora in vita può inviare dei segnali di soccorso ai membri del suo branco. Se la marea si ritira, tuttavia, si possono avere veri e propri spiaggiamenti di massa, come nel recente caso dei quasi 100 globicefali arenati sulle coste dell’Australia.