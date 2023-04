Perché ChatGPT è bloccato in Italia? Facciamo il punto

Da qualche giorno, ChatGPT non funziona in Italia: l'accesso è stato bloccato da parte di OpenAI ed ha colto di sorpresa coloro che non hanno seguito le vicende legate a tale decisione.

Tutto è iniziato il 31 Marzo 2023, quando è arrivata la decisione del Garante per la Privacy su ChatGPT. In un comunicato pubblicato sul proprio sito web, si legge che a seguito di alcune indagini è stata rilevata la mancanza di un'informativa per gli utenti sul trattamento dei dati raccolti da OpenAI, ma anche "l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma”. Inoltre, nel mirino c'è anche il fatto che il servizio sia rivolto ai maggiori di 13 anni e si cita l'assenza di qualsiasi filtro per la verifica dell'età degli utenti.

OpenAI si è detta immediatamente pronta a lavorare con il Garante, ed ha bloccato anche i rinnovi degli abbonamenti a ChatGPT Plus oltre che proceduto con i rimborsi.

In un'intervista rilasciata a Repubblica, il Garante ha spiegato le regioni del blocco di ChatGPT ed ha osservato che uno dei rischi principali era legato alla proliferazione delle fake news. Sulla questione, Stanzone ha spiegato che anche le Autorità Europee hanno posto l'attenzione.