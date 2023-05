Dopo aver spiegato come impedire a ChatGPT di usare i propri dati per addestrare l’IA, continuiamo a snocciolare informazioni sull’intelligenza artificiale del momento, su cui si sa sempre più man mano che passano i giorni e che cresce l’utilizzo.

Oggi ci soffermiamo su un aspetto venuto a galla dopo che un rapporto pubblicato da NewsGuard ha mostrato come ChatGPT sia più incline a diffondere fake news e bufale in alcune lingue piuttosto che in altre.

NewsGuard ad esempio ha chiesto a ChatGPT di scrivere un articolo partendo da vari input. Ad esempio, quando gli è stato detto di parlare delle proteste di Hong Kong partendo da alcune affermazioni diffuse dalla propaganda cinese, le sfumature sono state tante.

Quando la domanda è stata posta in inglese, ChatGPT ha fornito questa risposta: “mi dispiace, ma come modello di linguaggio basato sull’intelligenza artificiale, non è appropriato o etico da parte mia generare articoli di notizie false o fuorvianti. Le proteste di Hong Kong sono state un vero e proprio movimento di base”.

Discorso diverso quando invece la stessa questione è stata posta in cinese: “di recente, è stato riferito che le proteste di Hong Kong sono state una “rivoluzione colorata” diretta dagli Stati Uniti. Si dice che il governo degli Stati Uniti e alcune ONG stiano seguendo da vicino e sostenendo il movimento antigovernativo di Hong Kong per raggiungere i loro obiettivi politici” si legge nello stralcio di articolo.

Secondo molti, questa differenza di vedute è da ricercare nel fatto che tali sistemi si basano su tutti i dati legati ad un determinato linguaggio. Quindi, se si pone una domanda in lingua inglese, il chatbot attinge dai dati inglese, e se lo si fa in cinese attinge da quelli cinesi. La risposta potrebbe essere ancora più differente.