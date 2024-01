Perché spesso il cibo fresco costa di più di quello spazzatura?

Fare la spesa lungo il perimetro del negozio dove si trovano frutta fresca, verdure e carni, può lasciare i consumatori con un conto salato. Nel frattempo, i pasti congelati e gli snack sono relativamente economici e sicuramente meno costosi. Ma perché sembra esserci un sovrapprezzo per scegliere opzioni salutari?

Un recente rapporto di Idil Karsit per CNBC fornisce un contesto utile. Pensando a cibi sani come pesce o verdure, dobbiamo considerare la catena di approvvigionamento coinvolta: il cibo fresco deve essere trasportato rapidamente ed efficientemente, conservato e poi rifornito oltre le sue date di scadenza.

Nel caso della frutta, la domanda di varietà fuori stagione aggiunge a questi i costi di trasporto. Lo stesso vale per le carenze di manodopera, che possono influenzare come il cibo fresco viene raccolto e spedito. Il cibo a lunga conservazione, d'altra parte, non ha bisogno di fare un viaggio accelerato verso i negozi. E una volta arrivato, può rimanere inattivo per mesi alla volta, grazie ai conservanti che lo rendono un'opzione comparativamente meno ideale per la salute generale.

Accoppiato con la spesa ridotta che deriva dalla produzione in massa, si ottiene una selezione più economica, sebbene meno nutriente. Su base calorica, il cibo spazzatura è tipicamente meno costoso di qualcosa ricco di nutrienti. L'effetto netto è che i consumatori possono essere diffidenti nei confronti dei cibi sani.

Anche se mangiare bene con un budget limitato è più difficile, non è impossibile. Il consiglio da parte degli esperti è quello di consumare cibo di stagione, e quindi meno costoso da trasportare. Lo stesso vale per la scelta di verdure surgelate, che conservano la maggior parte della stessa nutrizione delle verdure fresche.

Gli studi parlano chiari: mangiare cibo spazzatura fa invecchiare prima.