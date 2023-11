Ecco perché il cielo su Marte è improvvisamente diventato verde

La sonda dell'Agenzia Spaziale Europea, ExoMars Trace Gas Orbiter, in orbita attorno a Marte, ha catturato un bagliore notturno di un verde tenue, un fenomeno mai osservato prima nella sua forma visibile. Questa luce, particolarmente intensa nelle regioni polari, potrebbe addirittura assistere gli esploratori umani sul pianeta.

Jean-Claude Gérard, eminente scienziato planetario, sottolinea l'inaspettata e intrigante natura di queste osservazioni, che aprono nuovi orizzonti per le future missioni su Marte. Il bagliore notturno, un fenomeno comune nelle atmosfere del Sistema Solare, si manifesta quando la luce solare diurna scinde le molecole in un processo noto come fotodissociazione. Nella parte notturna dell'atmosfera, lontano dalla radiazione solare, gli atomi liberi possono ricombinarsi in molecole, rilasciando energia sotto forma di fotoni.

Sulla Terra, questo bagliore è visibile dallo spazio come strati di luce verde, dorata e persino rossa, a seconda delle molecole coinvolte. Su altri pianeti, tuttavia, il fenomeno è meno spettacolare per gli occhi umani: su Venere è nell'infrarosso, su Giove più nell'ultravioletto. Su Marte, il bagliore notturno era stato osservato in passato nelle bande dell'infrarosso e dell'ultravioletto, ma mai prima nel visibile.

La scoperta di Gérard e del suo team, basata sui dati del Trace Gas Orbiter, ha rivelato un bagliore visibile tra i 40 e i 60 chilometri di altitudine, in particolare al polo sud durante l'inverno marziano. Questo bagliore è il risultato della combinazione di atomi di ossigeno, trasportati dalla parte soleggiata di Marte, che emettono una luce abbastanza intensa da essere vista dal suolo. La scoperta non solo incanta per la sua bellezza, ma offre anche preziose informazioni scientifiche.

Il bagliore atmosferico è un indicatore delle dinamiche chimiche e dei processi atmosferici. Comprendere l'atmosfera di Marte, sottile e misteriosa, può aiutarci a decifrare perché alcuni mondi, come la Terra, sono abitabili, mentre altri no. Questa conoscenza è fondamentale nella ricerca di mondi abitabili al di fuori del nostro sistema solare e sarà di grande aiuto per i futuri esploratori di Marte.