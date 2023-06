Perché la Cina ha portato del sangue umano nella sua stazione spaziale?

La Cina si sta dando all'esplorazione dello spazio in una maniera sicuramente encomiabile e recentemente ha annunciato che inizierà a coltivare cellule staminali nello spazio. Questo studio, affermano gli addetti ai lavori, sarà il primo del suo genere: ma a quale pro?

Se confermato, riporta il South China Morning Post, l'esperimento potrebbe avere implicazioni in campi che vanno dalla ricerca sulle cellule staminali alla medicina rigenerativa fino all'impatto dei viaggi nello spazio sulle cellule umane (a proposito, ecco quale sono le conseguenze del volo umano sul nostro corpo).

Al centro della ricerca ci sono le cellule staminali pluripotenti umane, ovvero le cellule embrionali che possono diventare qualsiasi cellula umana importante, trasportate in orbita il mese scorso, come riportato dal quotidiano di Hong Kong. Per due settimane, gli scienziati hanno coltivato le cellule nel modulo del laboratorio Wentian, un segmento della stazione dedicato agli esperimenti avanzati.

"Abbiamo raggiunto il primo obiettivo del nostro esperimento, ovvero produrre cellule staminali del sangue umano nello spazio", ha dichiarato all'emittente statale lo scienziato capo Lei Xiaohua dell'Accademia cinese delle scienze. "Mentre erano in orbita, le cellule staminali erano in buone condizioni e le immagini raccolte erano nitide. I dati raccolti erano in linea con le nostre aspettative."

L'esperimento potrebbe le porte ad alcune affascinanti nuove frontiere biomediche.