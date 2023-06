Ecco perché la Cina sta scavano un buco profondo più di 10.000 metri

Il buco più profondo mai scavato dall'umanità supera di molto i 10.000 metri, ma la Cina sta cercando di avvicinarsi a questo record - senza volerlo superare - con la sua impresa di creare la voragine artificiale più profonda mai tentata dal paese... ma per quale motivo? Per raggiungere uno strato particolare del nostro pianeta.

Scavando attraverso 10 strati di roccia, infatti, il team del paese del Drago spera di raggiungere le rocce del periodo Cretaceo, che risalgono a 145 milioni di anni fa. No, gli scienziati non hanno intenzione di recuperare i dinosauri, ma lo studio di questo strato sarà utilizzato per identificare le risorse minerarie e per aiutare a valutare i rischi ambientali come terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Ovviamente portare avanti l'impresa non sarà facile, poiché non è la prima volta che gli scienziati cercano di scoprire i "segreti" del sottosuolo. "La difficoltà di costruzione del progetto di perforazione può essere paragonata a un grosso camion che viaggia su due sottili cavi d'acciaio", ha affermato all'agenzia di stampa statale cinese Xinhua Sun Jinsheng, accademico dell'Accademia cinese di ingegneria.

Attualmente il buco artificiale più profondo sulla Terra è ancora quello russo chiamato Kola Superdeep Borehole, che ha raggiunto una profondità di 12.262 metri nel 1989, dopo 20 anni di perforazione, quindi siamo sicuri che la Cina non intende (almeno per ora) superare questo incredibile primato.