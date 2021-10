Perché la Cina vuole costruire una nave spaziale lunga chilometri?

Recentemente non è sicuramente passata in sordina la notizia della Cina che vuole costruire una nave spaziale lunga chilometri. Per farvi capire, la Stazione Spaziale Internazionale ha un diametro di soli 109 metri (ed è costata 150 miliardi di dollari), mentre l'ipotetico veicolo spaziale della Cina dovrebbe essere - almeno - 10 volte più grande.

"Si tratta di ambizione, pensiero a lungo termine e instillazione di un senso di scopo. Tale pensiero a lungo raggio non si adatta bene al pensiero occidentale a breve termine, che potrebbe erroneamente passare come propaganda", afferma lo scrittore spaziale Brian Harvey, autore del libro China in Space: The Great Leap Forward.

Non è segreto che il paese stia costruendo, giorno dopo giorno, una grande presenza nello spazio, con l'obiettivo di diventarne leader entro il 2050. Possiamo affermane, quindi, che le dichiarazioni della Cina fanno parte di un'intenzione futura, piuttosto che una dichiarazione sull'iniziare davvero la costruzione del progetto. Intanto, proprio recentemente, il Paese ha messo in orbita la sua stazione spaziale.

L'idea, infatti, è stata divulgata dal National Science Foundation of China, un'agenzia di finanziamento gestita dal Ministero della scienza e della tecnologia del paese. Tuttavia, vale la pena chiedersi: perché la Cina vuole costruire un veicolo del genere? Per la creazione della gravità artificiale, che potrebbe rendere il soggiorno degli astronauti meno dannoso.

Ovviamente soltanto il tempo ci dirà se tali progetti verranno davvero realizzati, nel frattempo l'idea che gli esseri umani possano costruire qualcosa del genere è davvero stupefacente.