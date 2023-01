Perché il cioccolato è così buono? La risposta è nella fisica

Dopo aver scoperto perché il cioccolato diventa bianco, cerchiamo di capire quale sia il segreto della sua bontà. A quanto pare, tutto risiede nella fisica. Vediamo meglio cosa afferma un recente studio.

La scoperta, pubblicata sulla rivista ACS Applied Materials & Interfaces, arriva direttamente dall'università di Leeds grazie ad una serie di test di laboratorio condotti su una superficie artificiale in 3D simile a una lingua umana. Sveliamo subito il mistero: l'irresistibilità del cioccolato risiederebbe nel processo di lubrificazione dei cibi che si verifica nella nostra bocca e nello specifico nel suo cambiamento di stato, da solido a emulsione.

Sono proprio i grassi a svolgere un ruolo fondamentale nella prima fase del processo, ovvero quando il cioccolato entra in contatto con la lingua; successivamente, è invece il rilascio di particelle solide di cacao a determinare gran parte della sensazione tattile che percepiamo.

"Se il cioccolato ha il 5% o il 50% di grassi, formerà comunque delle goccioline in bocca e questo ti darà la sensazione del cioccolato. È la posizione del grasso nel cioccolato che conta in ogni fase della lubrificazione" afferma la fisica Anwesha Sarkar. Per condurre lo studio, i ricercatori hanno utilizzato anche tecniche di un particolare campo dell’ingegneria chiamato "tribologia", che si occupa dell’interazioni tra superfici e fluidi studiandone attrito e lubrificazione.

Inoltre sembra proprio che a rendere il cioccolato particolarmente buono, sia lo strato di grasso posto nella parte più esterna, che conta più di tutto. Considerando dunque che a quanto pare il cioccolato potrebbe creare dipendenza, grazie a questa scoperta sarà possibile dare vita a nuove ricette per ottenere un cioccolato più salutare e ugualmente squisito, sfruttando proprio tali fenomeni fisici che avvengono nella nostra bocca.