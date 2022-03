Perché la civiltà Maya è crollata? Vediamo i motivi principali della caduta

Quella dei Maya è una storia affascinante, curiosa e piena di punti interrogativi. Stiamo parlando di una delle più complesse città indipendenti dell'America centrale che subì uno dei crolli più incredibili mai visti in una civiltà. Quindi viene la pena di chiedersi: perché la civiltà Maya è finita in rovina?

La caduta potrebbe essere stata causata dal loro stesso successo. La prosperità delle reti commerciali e la loro espansione sul territorio aumentarono la vulnerabilità, diminuendo la capacità di affrontare le conseguenze di un clima più rigido e più secco. Quello che colpì la popolazione fu un declino rapido e brutale.

La popolazione iniziò a crescere rapidamente tra il 400 e il 450 d.C., raggiungendo un picco di 28.000 persone nella valle di Copán tra l'850 e il 900 d.C. (ai tempi il loro numero era più alto di quello dei cittadini di Londra). Nei decenni successivi ci fu un forte declino, con migliaia di morti... ma cosa successe realmente?

Non c'è una sola spiegazione universalmente accettata sul crollo della società Maya; ci sono circa 80 teorie che spiegano l'evento. Le ipotesi sono tante: dal cambiamento climatico, alla deforestazione, fino alla cattiva gestione della popolazione da parte dei governanti Maya, sebbene la teoria del "cambiamento del clima" abbia guadagnato popolarità negli ultimi anni.

Potrebbe anche essere stata colpa di un'invasione straniera, della sovrappopolazione, delle interruzione delle rotte commerciali e molto (molto!) altro. Una teoria sostiene che i Toltechi, antenati spirituali degli Aztechi, era un popolo aggressivo nei confronti dei Maya e, a causa dei ripetuti attacchi e di un'invasione su larga scala, la società Maya venne spazzata via in meno di un secolo.

Teorie sulla loro caduta a parte, il popolo persistette nella regione come civiltà indipendente fino al 1697, almeno fino a quando gli spagnoli presero Nojpetén, l'ultima città-stato autonoma. Il crollo dei Maya è un vero e proprio "mistero storico", e molto probabilmente potrebbe essersi verificato anche a causa di più circostanze.

È incredibile quanto tempo ci voglia per fare la storia... e quanto poco tempo sia necessario per cancellare per sempre tutto quello che è stato costruito.