Perché in coccodrilli in Nepal stanno diventando tutti arancioni?

Secondo quanto riportato, i coccodrilli in Nepal stanno diventando color arancione e gli scienziati sono già al lavoro per identificare le cause di questo problema. I primi report parlano chiaro: gli addetti ai lavori pensano che sia dovuto al ferro nelle acque in cui si trovano (che non sono sicuramente un esempio di pulizia).

"I coccodrilli che trascorrevano molto tempo in alcuni corsi d'acqua, o vicino alle loro bocche, stanno ottenendo una seria abbronzatura", spiega Phoebe Griffith , ricercatrice post-dottorato presso il Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries. "Si scopre che alcune aree di Chitwan hanno livelli di ferro molto alti nell'acqua, e il ferro reagisce con l'ossigeno per formare una sostanza arancione chiamata ossido di ferro."

Il nuovo aspetto arancione dei rettili fortunatamente è temporaneo e le particelle di ferro dovrebbero rimuoversi quando le creature si dirigeranno in acque meno ricche dalla sostanza. "Dovrebbe rimuoversi automaticamente in acqua (più) pulita", ha scritto Lala Aswini Kumar Singh, zoologa e ricercatrice di fauna selvatica in India, in un commento su Twitter.

Che voi ci crediate o no, questo non è il primo caso di un rettile di questo tipo arancione. Dei coccodrilli nani arancioni (Osteolaemus tetraspis) che vivono nelle grotte del Gabon potrebbero essere diventati arancioni dopo essere stati esposti al guano di pipistrello (che potrebbe raccontarci il passato), che contiene alti livelli di urea, una sostanza con un effetto sbiancante che si forma quando le proteine ​​vengono scomposte nel fegato. Non solo: l'ossido di ferro potrebbe anche aver colorato un alligatore nella Carolina del Sud nel 2017.