Perché i coccodrilli piangono? Ecco da dove nasce il famoso detto 'lacrime di coccodrillo'

Perché i coccodrilli piangono? Questo detto lo conosciamo tutti ma forse non ci siamo mai chiesti se veramente i coccodrilli, dopo aver mangiato la loro preda, si mettono a piangere sul serio. Ma cosa dice la scienza a riguardo?

Il modo di dire “lacrime di coccodrillo” viene usato per indicare tutte quelle persone che fanno finta di provare rimorso e dispiacere dopo che sono state protagoniste nel provocare un dolore a qualcuno o anche un danno, o ancora quando il danno di un’azione malvagia e nefasta si abbatte proprio su chi l’ha causata. Il detto deriva dal fatto che, mentre un coccodrillo mangia la sua preda, inizia a lacrimare come a voler dire che si è pentito di aver ucciso la preda, dunque il rimorso lo farebbe piangere. Ma cosa c’è di vero in questa affermazione? Sicuramente possiamo dire che i coccodrilli non piangono perché provano un rimorso o perché si pentono di aver catturato e divorato una preda. Ma è vero che i coccodrilli piangono?

Questi rettili effettivamente lo fanno e questo pianto viene usato per lubrificare e mantenere pulito sia l’occhio, sia la membrana nittitante o terza palpebra o, ancora, è utile ad eliminare il sale in eccesso che le specie che vivono in acque salate assorbono con il cibo. Queste lacrime sono anche ricche di proteine e minerali e rappresentano un lauto banchetto per le farfalle che vanno a mangiare dal loro “lacrimoso" coccodrillo di fiducia. Ma quindi piangono anche quando mangiano? La risposta sembra essere di sì anche questa volta. Un biologo della Florida, infatti, ha osservato 7 individui tra caimani e alligatori (parenti stretti dei coccodrilli) che vivevano in un allevamento. Proprio perché sono animali da allevamento erano stati abituati a mangiare sulla terraferma e, in questo modo, sarebbe stato più facile osservare se piangevano o meno.

Di questi sette individui, 5 si sono messi a piangere mentre divoravano il loro cibo. Il numero di individui osservati è un po’ ridotto, ma sembra ci sia anche una motivazione per questo comportamento: è probabile che mentre mangiano questi animali inspirino molta aria che va ad insinuarsi nei numerosi seni presenti nei loro teschi e, proprio quest’aria, attiva le ghiandole lacrimali che iniziano ad emettere le celebri lacrime.