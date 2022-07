Perché i codardi vengono chiamati polli? La tradizione è antica

I modi di dire che spesso diciamo o sentiamo sono frutto di storie antiche e risalgono, molto probabilmente, a secoli or sono. Ad esempio, per quale assurdo motivo i codardi solitamente vengono chiamati "polli"? Cosa c'entrano i pennuti? Il motivo potrebbe essere questo (sapete che tempo fa questi pennuti venivano adorati?).

Secondo quanto riportato dall'Oxford English Dictionary, la prima usanza scritta della parola in senso dispregiativo proviene dall'opera teatrale "Cimbelino" di William Shakespeare nel 1616 dove dei soldati in fuga dopo una battaglia vennero additati come "polli". "Immediatamente volano, polli", scrisse Shakespeare.

Tuttavia l'origine della locuzione non arriva dall'opera del drammaturgo. I polli domestici erano stati associati all'assenza di coraggio molto prima del 17° secolo e un'opera teatrale del 1450 descriveva un codardo come un pennuto, mentre il poeta John Skelton paragonò alcuni cortigiani senza spina dorsale a "col cuore di gallina" nella sua poesia "Why Come Ye Nat to Courte" del 1529.

In generale si ci riferiva molto spesso a questi pennuti per indicare qualcuno senza coraggio o spina dorsale. Durante la storia, insomma, il soprannome "pollo" non è mai stato utilizzato in modo gentile, ma sempre e soprattutto in maniera piuttosto dispregiativa. Certo, ci sono stati esempi però di pennuti "coraggiosi", come ad esempio la storia di Mike, il pollo vissuto 18 mesi... senza testa.