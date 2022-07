Ma perché il cognome 'Smith' è così diffuso nel mondo? Puoi arrivarci con la logica

Ti piace il tuo nome? Ti fermi mai a pensare a quanto esso sia importante? È il frutto di una scelta culturale e di un capriccio dei nostri genitori. Grazie al nome possiamo riconoscerci tra di noi. E il cognome, invece? Beh, è ancora più importante! Esposito, Rossi, Romano, Ferrari non sono altro che un ponte fra noi e il passato.

Oggi però ci spostiamo oltreoceano, dato che abbiamo notato che il cognome “Smith” è davvero ovunque e ci siamo chiesti quale sia il motivo. Se la rubrica può piacervi, fateci sapere nei commenti se volete che vengano analizzati anche i cognomi italiani più famosi.

Incontrare qualcuno con lo stesso cognome che non è un cugino o un prozio o qualcosa del genere è davvero strano, perché non hai alcun legame con il loro passato, o loro con il tuo, rendendo strana l'esperienza di condividere un nome. E se la cosa ti attanaglia in qualche modo, pensa che ci sono quasi 100 milioni di persone con il cognome Wang e circa il 40% di tutti i vietnamiti hanno per cognome Nguyen.

Anche il mondo occidentale non sfugge a questo problema. Secondo il censimento degli Stati Uniti, ci sono quasi 2,5 milioni di persone in America di cognome Smith e in Gran Bretagna, Canada, Nuova Zelanda e Australia è il cognome più diffuso.

Anche se è piuttosto improbabile che i Normanni avessero con sé qualcuno di nome Smith quando Guglielmo il Conquistatore invase l'Inghilterra nel 1066, oggi non avremmo così tanti Smith con noi se non fosse stato per i Vichinghi. Come spiegato da BBC History, prima della conquista normanna, la gente in Inghilterra aveva solo il nome di battesimo. Gli insediamenti erano piccoli, quindi qualcuno di nome Henry era letteralmente l'unico Henry che qualcuno conoscesse. Quando la popolazione cresceva e si presentava la possibilità di più Henry, le persone tendevano a essere identificate dalla loro posizione o lignaggio; quindi, potresti essere chiamato Henry Del Fiume oppure Henry, il figlio di William.

A parte la loro posizione o parentela, l'altro modo principale in cui le persone acquisivano un cognome, a quei tempi, era legato alla loro professione. Se fossi stato un mastro birraio, probabilmente avresti ereditato il cognome Brewer. Se avessi fatto o aggiustati vestiti, avresti ottenuto il nome di Tailor. E se avessi lavorato con i metalli probabilmente ti sarebbe stato dato il cognome Smith.

Forse non te ne rendi conto oggi, ma nel Medioevo, il fabbro era una delle professioni più importanti al mondo. L'autore Elsdon Coles Smith spiega nel suo libro "Cognomi americani” che ogni lord aristocratico aveva un fabbro al proprio seguito. I fabbri ferravano i cavalli, affilavano gli aratri e fabbricavano tutto ciò che il signore richiedeva. Gli Smiths erano vitali per la vita di tutti i giorni a quei tempi.

In effetti, come notato da Big Think, i fabbri erano così importanti che potevano essere trovati praticamente in ogni villaggio o città esistente. E, com’è logico pensare, a quei tempi era molto comune che i bambini intraprendessero la stessa professione del padre; quindi, anche prima che l’uso dei cognomi fosse introdotto, molte persone portavano il nome "Smith", generazione dopo generazione.

Il National Park Service spiega che i fabbri erano anche incredibilmente importanti per le forze armate del Medioevo. I fabbri potevano riparare e produrre gli strumenti di guerra. Insomma, conviene chiamarsi Smith per sbarcare il lunario!

Per i gamers, abbiamo detto che il cognome segna un legame tra noi e il passato... Vi siete mai chiesti che cognome ha Ellie, in The Last of Us?